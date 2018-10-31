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Динамо на силу перемогло команду з Другої ліги у Кубку України

Київське Динамо здобуло вольову перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка України над суперником з Другої ліги – ФК Минай.

Київське Динамо у передмісті Ужгорода у селі Минай зустрічалося з однойменною командою ФК Минай в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

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Після першого тайму Минай сенсаційно вів у рахунку — 1:0. На 21-й хвилині господарі організували контратаку, вивівши Гегедоша на ударну позицію, і той переграв голкіпера Динамо Бущана.

У другому таймі підопічні Хацкевича змогли виправити ситуацію і уникнути ганьби. Двічі у воротах Минаю розписався Шапаренко, ще один гол на рахунку Гармаша.

В результаті кияни здобули вольову перемогу і вийшли у чвертьфінал Кубка.

Нагадаємо, Динамо здобуло важку перемогу над Ренном у Лізі Європи.

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