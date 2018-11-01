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23-річного хавбека Реала госпіталізували через інсульт

Півзахисник Реала Сосьєдад Лука Сангальї переніс інсульт і був госпіталізований у місцеву клініку.

Хавбек Реала Сосьєдада Лука Сангальї вибув на невизначений термін через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Вранці 31 жовтня 23-річний футболіст переніс легку форму інсульту і був негайно доставлений до лікарні.

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В даний час він знаходиться під наглядом лікарів. Найближчим часом клуб повідомить про його стан.

У нинішньому сезоні Сангальі взяв участь в шести матчах іспанської Прімери, в яких відзначився одним забитим м’ячем і однією результативною передачею. Реал Сосьєдад після 10 турів займає 12-е місце в турнірній таблиці Прімери.

Нагадаємо, вболівальники мадридського Реала незадоволені тим, що відбувається в клубі і звинувачують в цьому капітана Серхіо Рамоса.

Фото: luca23sangalli.

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