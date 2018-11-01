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Барселона на останніх хвилинах дотисла команду з Сегунди Б

Барселона мінімально обіграла Культураль Леонеса в першому матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

У першому матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії клуб Культураль Леонеса приймав каталонську Барселону. Зустріч відбулася на стадіоні Мунісіпаль Рейно де Леон в Леоні і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

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Єдиний гол у матчі був забитий на 91-й хвилині – його автором став французький захисник Клеман Лангле, який вийшов на заміну в середині другого тайму.

На 94-й хвилині з поля був видалений півзахисник господарів Серхіо Маркос.

Матч-відповідь Барселони і Культураль Леонеса відбудеться 5 грудня в столиці Каталонії на стадіоні Камп Ноу.

До речі, блаугранас є чинними володарями трофея.

Нагадаємо, Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за Леганес.

Фото: Miguel Riiz/FCB.

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