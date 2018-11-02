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Футболіст почухався під час гімну Китаю і був дискваліфікований

Бразильський форвард клубу Шаньдун Лунен Дієго Тарделлі дискваліфікований на один матч через неналежну поведінку під час виконання гімну Китаю перед грою з Шанхай СІПГ.

Бразильського форварда китайського Шаньдун Лунен Дієго Тарделлі дискваліфікували на один матч чемпіонату Китаю.

Про це повідомляє видання Titan Sports Plus у Twitter.

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Бразильця було покарано за те, що опустив голову і почухав обличчя під час виконання гімну Китаю.

Китайська федерація футболу окремо розглянула цей епізод з Тарделлі, який є основним форвардом клубу, і засудила його поведінку, як “негідну”.

У нинішньому сезоні китайського першості Тарделлі взяв участь в 24 матчах, в яких забив 17 м’ячів і віддав сім гольових передач.

До речі, знамениту кричалку футбольних вболівальників: — Хто не скаче, той москаль! визнали екстреміською у Білорусі.

Фото.

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