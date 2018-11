Бразильського форварда китайського Шаньдун Лунен Дієго Тарделлі дискваліфікували на один матч чемпіонату Китаю.

Про це повідомляє видання Titan Sports Plus у Twitter.

Бразильця було покарано за те, що опустив голову і почухав обличчя під час виконання гімну Китаю.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to ‘undignified behavior’ during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP

— Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.