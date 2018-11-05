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Пара в Аргентині назвали сина на честь футбольного клубу

Сімейна пара з Аргентини назвала свого новонародженого сина на честь аргентинського гранду.

Аргентинська пара вирішила назвати свого новонародженого сина на честь футбольного клубу Рівер Плейт.

Про це повідомляє видання TyC Sports.

Анна Софія Плейт та її чоловік Нахуель Едуардо Бехарано стали батьками 16 жовтня. Пара довго не могла підібрати ім’я для свого сина і врешті зупинилася на імені Агустін Енцо Рівер Плейт Бехерано.

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Таке поєднання вийшло від комбінації прізвищ батька та матері.

¿Fanáticos nosotros? ¡Le pusieron River Plate a su hijo!

Фото: tycsports.com

Джерело зазначає, що це не перший випадок в Аргентині, коли батьки називають своє потомство на честь улюблених клубів. Раніше до подіьної практики вдавалися фанати Бока Хуніорс, Індепендьєнте, сан Лоренсо та Расінг.

До речі, Бока Хуніорс та Рівер Плейт вперше в історії зійдуться у фіналі Кубку Лібертадорес 2018.

Фото: Michal Bar Haim on Unsplash.

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