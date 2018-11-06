Пряму трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Шахтарем покаже телеканал Футбол 2.

У четвертому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті вдома зіграє з донецьким Шахтарем. Матч пройде 7 листопада у Манчестері на стадіоні Етіхад.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar.