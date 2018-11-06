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Екс-претендент на титул чемпіона WBA помер, подавившись круасаном

Аргентинський боксер Маріо Мело помер під час конкурсу з поїдання круасанів на швидкість.

Колишній претендент на титул чемпіона за версією WBA Маріо Мело помер під час змагання з поїдання круасанів на швидкість.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інцидент трапився в аргентинському містечку Панімар поблизу Буенос-Айреса.

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За інформацією джерела, з посиланням на іспанську Marca, Мело стало погано під час поїдання третього круасана. Їжа заблокувала дихальні шляхи і боксер помер. На момент смерті спортсмену було 56 років.

Мело був чемпіоном Аргентини та Південно Америки з боксу наприкінці 80-х початку 90-х років.

У 1990 році аргентинець був претендентом на титул WBA у напівважкій вазі у бою з американцем Майклом Мурером, але поступився у першому ж раунді нокаутом.

Раніше 18-річна чемпіонка з плавання загинула у пожежі у Великій Британії.

Фото: TMZ.

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