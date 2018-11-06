Донецький Шахтар на гру з Манчестер Сіті в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів взяв 22 футболіста.
На гру з Манчестер Сіті в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар взяв 22 футболіста.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
В Англію полетів і донедавна травмований Марлос, який не отримав виклику від Андрія Шевченка на найближчий тренувальний збір національної збірної.
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До офіційної заявки за правилами турніру зможуть потрапити лише 18 футболістів. Остаточне рішення тренерський штаб на чолі з Фонсекою має винести після тренування на Емірейтс.
Склад Шахтаря
Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;
Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Веллінгтон Нем, Марлос, Дентіньо, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тайсон;
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
За день до матчу гірники проведуть традиційне відкрите тренування на Сіті оф Манчестер.
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Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Фото: shakhtar.com
Нагадаємо, зустріч розпочнеться 7 листопада о 22:00. Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Шахтар.
Фото: FC Shakhtar.