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Фонсека на гру з Манчестер Сіті взяв 22 футболіста

Донецький Шахтар на гру з Манчестер Сіті в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів взяв 22 футболіста.

На гру з Манчестер Сіті в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар взяв 22 футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

В Англію полетів і донедавна травмований Марлос, який не отримав виклику від Андрія Шевченка на найближчий тренувальний збір національної збірної.

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До офіційної заявки за правилами турніру зможуть потрапити лише 18 футболістів. Остаточне рішення тренерський штаб на чолі з Фонсекою має винести після тренування на Емірейтс.

Склад Шахтаря

Голкіпери: Андрій Пятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Веллінгтон Нем, Марлос, Дентіньо, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тайсон;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

За день до матчу гірники проведуть традиційне відкрите тренування на Сіті оф Манчестер.

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Фонсека на гру з Манчестер Сіті взяв 22 футболіста / 11 фотографий

Нагадаємо, зустріч розпочнеться 7 листопада о 22:00. Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Шахтар.

ФотоFC Shakhtar.

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