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Манчестер Сіті — Шахтар: прогноз букмекерів на матч

Манчестер Сіті на стадіоні Етіхад зіграє проти Шахтаря у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Шахтар у середу, 7 листопада, проведе матч в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники на виїзді на стадіоні Етіхад зіграють проти англійського Манчестер Сіті.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.11. Успіх гірників оцінюють в 21.0 Нічийний результат зустрічі — 11.0.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

ФотоManchester CityFC Shakhtar.

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