Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти Ренна у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.
Динамо у четвер, 8 листопада, проведе матч в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи, в якому біло-сині вдома на стадіоні НСК Олімпійський зіграють проти французького Ренна.
На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.99. Успіх червоно-чорних оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі — 3.45.
Читайте:
Де дивитися Динамо — Ренн
Ліга Європи: календар та результати матчів
Динамо серед лідерів рейтингу Міжнародної футбольної обсерваторії
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо Київ — Ренн. Початок о 19:55.
Фото: FC Dynamo Kyiv.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+