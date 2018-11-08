Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти Ренна у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Динамо у четвер, 8 листопада, проведе матч в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи, в якому біло-сині вдома на стадіоні НСК Олімпійський зіграють проти французького Ренна.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.99. Успіх червоно-чорних оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Динамо Київ — Ренн. Початок о 19:55.

Фото: FC Dynamo Kyiv.