З міркувань безпеки три станції метро в Києві перекриють перед початком футбольного матчу на стадіоні Олімпійський 8 листопада.

У зв’язку з футбольним матчем, в якому візьме участь київське Динамо, три станції столичного метро будуть тимчасово закриті 8 листопада, повідомив Київський метрополітен.

Cтанції столичного метро тимчасово закриють для входу перед початком гри між київським Динамо і французьким Ренном. Підземка не працюватиме одну годину – з 18.55 до 19.55:

станція Олімпійська – буде закрита на вхід і вихід;

станція Палац спорту – буде закрита на вихід;

станція Площа Льва Толстого – буде закрита на вхід.

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При цьому наголошується, що поїзди метро не зупинятимуться в зазначений час на станції Олімпійська.

Нагадаємо, в рамках третього туру Ліги Європи Динамо на виїзді здобуло перемогу над французьким Ренном.