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Усик в шалику Ман Сіті: в Манчестері відбулося зважування Усика та Белью

В Манчестері відбулася процедура зважування та дуель поглядів боксерів Олександра Усика та Тоні Белью.

У Манчестері відбулася процедура зважування та дуель поглядів перед боєм між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком у першій важкій вазі та британцем Тоні Белью.

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Наш чемпіон виявився трохи легшим ніж суперник – 89,811 кг проти 90,265 кг. Обидва бійці вклалися в першу важку вагову категорію, яка допускає вагу до 90,718 кг.

Цікаво, що на дуель поглядів Усик вийшов обмотаний в шалику англійського клубу Манчестер Сіті. Вочевидь, Олександр як фанат Динамо таким чином потролив Шахтар, який поступився Ман Сіті 6:0 в Лізі чемпіонів.

Пізніше менеджер Усика Олександр Красюк заявив, що вихід у фанатській розі містян – це підтримка Олександра Зінченка, якийй є футболістом клубу та другом Усика.

На кону бою стоятимуть 5 поясів, якими нині володіє Усик — WBC, IBF, WBO, WBA та The Ring.

Нагадаємо, Усику вручили ще один пояс, який доведеться захищати.

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