У Манчестері відбулася процедура зважування та дуель поглядів перед боєм між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком у першій важкій вазі та британцем Тоні Белью.

Наш чемпіон виявився трохи легшим ніж суперник – 89,811 кг проти 90,265 кг. Обидва бійці вклалися в першу важку вагову категорію, яка допускає вагу до 90,718 кг.

Oleksandr Usyk was wearing an #MCFC scarf as he weighed-in earlier for his Cruiserweight world title bout against Tony Bellew at the Manchester Arena tomorrow https://t.co/3WYgHtUmPB pic.twitter.com/5iTSYx03VR

— Chris Slater (@chrisslaterMEN) 9 листопада 2018 р.