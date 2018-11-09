В Манчестері відбулася процедура зважування та дуель поглядів боксерів Олександра Усика та Тоні Белью.

У Манчестері відбулася процедура зважування та дуель поглядів перед боєм між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком у першій важкій вазі та британцем Тоні Белью.

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Наш чемпіон виявився трохи легшим ніж суперник – 89,811 кг проти 90,265 кг. Обидва бійці вклалися в першу важку вагову категорію, яка допускає вагу до 90,718 кг.

Oleksandr Usyk was wearing an #MCFC scarf as he weighed-in earlier for his Cruiserweight world title bout against Tony Bellew at the Manchester Arena tomorrow https://t.co/3WYgHtUmPB pic.twitter.com/5iTSYx03VR — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 9 листопада 2018 р.

Цікаво, що на дуель поглядів Усик вийшов обмотаний в шалику англійського клубу Манчестер Сіті. Вочевидь, Олександр як фанат Динамо таким чином потролив Шахтар, який поступився Ман Сіті 6:0 в Лізі чемпіонів.

Пізніше менеджер Усика Олександр Красюк заявив, що вихід у фанатській розі містян – це підтримка Олександра Зінченка, якийй є футболістом клубу та другом Усика.

На кону бою стоятимуть 5 поясів, якими нині володіє Усик — WBC, IBF, WBO, WBA та The Ring.

Нагадаємо, Усику вручили ще один пояс, який доведеться захищати.