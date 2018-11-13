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Футболісти збірної заспівали на посвяті український хіт

Новачки збірної України з футболу Мар’ян Швед та Віталій Міколенко пройшли обряд посвяти в команду.

Новачки збірної України з футболу Мар’ян Швед та Віталій Міколенко пройшли традиційний обряд посвяти в національній команді.

Вінгер львівських Карпат та захисник київського Динамо обрали відому пісню Володимира Івасюка Червона Рута.

Читайте: Шевченко оголосив склад на матчі проти Словаччини та Туреччини

Футболісти заспівали цю пісню у караоке.

Раніше вболівальники неодноразово обурювалися, що новоприбулі футболісти збірної під час посвяти обирали для виконання російську поп-музику або шансон.

Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада в Лізі націй проти збірної Словаччини, а 20 листопада в рамках контрольного матчу підопічні Шевченка зустрінуться зі збірною Туреччини.

Раніше стало відомо, що матч Україна — Туреччина не відбудеться у Дніпрі.

Фото: FC Karpaty.

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