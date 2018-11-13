Новачки збірної України з футболу Мар’ян Швед та Віталій Міколенко пройшли обряд посвяти в команду.
Новачки збірної України з футболу Мар’ян Швед та Віталій Міколенко пройшли традиційний обряд посвяти в національній команді.
Вінгер львівських Карпат та захисник київського Динамо обрали відому пісню Володимира Івасюка Червона Рута.
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Футболісти заспівали цю пісню у караоке.
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@m.shved35 заспівав Червону руту із Віталієм Миколенком на посвяті в збірники #швед #мизбірна #новини_Карпат
Раніше вболівальники неодноразово обурювалися, що новоприбулі футболісти збірної під час посвяти обирали для виконання російську поп-музику або шансон.
Нагадаємо, збірна України зіграє 16 листопада в Лізі націй проти збірної Словаччини, а 20 листопада в рамках контрольного матчу підопічні Шевченка зустрінуться зі збірною Туреччини.
Раніше стало відомо, що матч Україна — Туреччина не відбудеться у Дніпрі.
Фото: FC Karpaty.