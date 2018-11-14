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Не знаю, що додати! Коноплянка про перенесення матчу з Туреччиною

Хавбек збірної України з футболу Євген Коноплянка озвучив свою позицію, щодо переносу матчу з Туреччиною до Анталії.

Футболіст збірної України та німецького Шальке Євген Коноплянка поділився своєю думкою, щодо перенесення товариського матчу проти Туреччини з Дніпра до Анталії.

— Я засмутився, коли почув цю інформацію. Я не знаю у кого мені можна запитати, щоб мені дали правдиву відповідь чому він не пройде в Україні. Я чекав його, тим більше в Дніпрі, в моєму рідному місті. Я дуже засмучений, що ми не зіграємо там. Навіть не уявляю зараз стан наших уболівальників.

Також футболіст додав, що якби це було можливим, то він би кожну гру збірної грав у рідних стінах:

— Не знаю, що додати. Я б хотів грати кожну гру вдома, кожну гру якби це можливо було.

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Раніше Федерація футболу України підтвердила, що матч Україна — Туреччина не відбудеться у Дніпрі.

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