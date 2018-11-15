PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ліга націй: календар та результати матчів/

Ліга націй: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом всіх матчів Ліги націй.

Ліга націй — новий міжнародний турнір за участю 55 європейських збірних, який покликаний замінити товариські матчі. Перший в історії розіграш стартував 6 вересня 2018 року.

Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу

Першого змагального дня зійшлися між собою два останні чемпіона світу Німеччина та Франція, а збірна Україна на виїзді зіграла з Чехією.

1 тур

Четвер, 6 вересня

17:00 Казахстан 0:2 Грузія
21:45 Німеччина 0:0 Франція
21:45 Чехія 1:2 Україна
21:45 Уельс 4:1 Ірландія
21:45 Словенія 1:2 Болгарія
21:45 Норвегія 2:0 Кіпр
21:45 Латвія 0:0 Андорра
21:45 Вірменія 2:1 Ліхтенштейн
21:45 Гібралтар 0:2 Македонія

П’ятниця, 7 вересня

19:00 Азербайджан 0:0 Косово
21:45 Італія 1:1 Польща
21:45 Туреччина 1:2 Росія
21:45 Албанія 1:0 Ізраїль
21:45 Литва 0:1 Сербія
21:45 Румунія 0:0 Чорногорія
21:45 Фарерські острови 3:1 Мальта

Субота, 8 вересня 

16:00 Північна Ірландія 1:2 Боснія та Герцеговина
19:00 Швейцарія 6:0 Ісландія
19:00 Фінляндія 1:0 Угорщина
19:00 Білорусь 5:0 Сан-Марино
21:45 Англія 1:2 Іспанія
21:45 Естонія 0:1 Греція
21:45 Люксембург 4:0 Молдова

2 тур

Неділя, 9 вересня

16:00 Україна 1:0 Словаччина
19:00 Данія 2:0 Уельс
19:00 Болгарія 1:0 Норвегія
19:00 Грузія 1:0 Латвія
19:00 Македонія 2:0 Вірменія
21:45 Франція 2:1 Нідерланди
21:45 Кіпр 2:1 Словенія
21:45 Ліхтенштейн 2:0 Гібралтар

Понеділок, 10 вересня

21:45 Португалія 1:0 Італія
21:45 Швеція 2:3 Туреччина
21:45 Шотландія 2:0 Албанія
21:45 Сербія 2:2 Румунія
21:45 Чорногорія 2:0 Литва
21:45 Андорра 1:1 Казахстан
21:45 Косово 2:0 Фарерські острови
21:45 Мальта 1:1 Азербайджан

Вівторок, 11 вересня

21:45 Ісландія 0:3 Бельгія
21:45 Іспанія 6:0 Хорватія
21:45 Боснія та Герцеговина 1:0 Австрія
21:45 Угорщина 2:1 Греція
21:45 Фінляндія 1:0 Естонія
21:45 Сан-Марино 0:3 Люксембург
21:45 Молдова 0:0 Білорусь

3 тур

Четвер, 11 жовтня

21:45 Польща 2:3 Португалія
21:45 Росія 0:0 Швеція
21:45 Ізраїль 2:1 Шотландія
21:45 Литва 1:2 Румунія
21:45 Чорногорія 0:2 Сербія
21:45 Фарерські острови 0:3 Азербайджан
21:45 Косово 3:1 Мальта

П’ятниця, 12 жовтня

21:45 Бельгія 2:1 Швейцарія
21:45 Хорватія 0:0 Англія
21:45 Австрія 1:0 Північна Ірландія
21:45 Греція 1:0 Угорщина
21:45 Естонія 0:1 Фінляндія
21:45 Білорусь 1:0 Люксембург
21:45 Молдова 2:0 Сан-Марино

Субота, 13 жовтня

16:00 Словаччина 1:2 Чехія
19:00 Норвегія 1:0 Словенія
19:00 Грузія 3:0 Андорра
19:00 Латвія 1:1 Казахстан
19:00 Вірменія 0:1 Гібралтар
21:45 Нідерланди 3:0 Німеччина
21:45 Ірландія 0:0 Данія
21:45 Болгарія 2:1 Кіпр
21:45 Македонія 4:1 Ліхтенштейн

4 тур

Неділя, 14 жовтня

16:00 Румунія 0:0 Сербія
19:00 Росія 2:0 Туреччина
19:00 Азербайджан 1:1 Мальта
19:00 Фарерські острови 1:1 Косово
21:45 Польща 0:1 Італія
21:45 Ізраїль 2:0 Албанія
21:45 Литва 1:4 Чорногорія

Понеділок, 15 жовтня

21:45 Ісландія 1:2 Швейцарія
21:45 Іспанія 2:3 Англія
21:45 Боснія і Герцеговина 2:0 Північна Ірландія
21:45 Естонія 3:3 Угорщина
21:45 Фінляндія 2:0 Греція
21:45 Білорусь 0:0 Молдова
21:45 Люксембург 3:0 Сан-Марино

Вівторок, 16 жовтня

17:00 Казахстан 4:0 Андорра
19:00 Вірменія 4:0 Македонія
21:45 Франція 2:1 Німеччина
21:45 Україна 1:0 Чехія
21:45 Ірландія 0:1 Уельс
21:45 Норвегія 1:0 Болгарія
21:45 Словенія 1:1 Кіпр
21:45 Латвія 0:3 Грузія
21:45 Гібралтар 2:1 Ліхтенштейн

5 тур

Четвер, 15 листопада

17:00 Казахстан _:_ Латвія
21:45 Бельгія _:_ Ісландія
21:45 Хорватія _:_ Іспанія
21:45 Австрія _:_ Боснія і Герцеговина
21:45 Угорщина _:_ Естонія
21:45 Греція _:_ Фінляндія
21:45 Сан-Марино _:_ Молдова
21:45 Люксембург _:_ Білорусь

П’ятниця, 16 листопада

21:45 Нідерланди _:_ Франція
21:45 Словаччина _:_ Україна
21:45 Уельс _:_ Данія
21:45 Кіпр _:_ Болгарія
21:45 Словенія _:_ Норвегія
21:45 Андорра _:_ Грузія
21:45 Гібралтар _:_ Вірменія
21:45 Ліхтенштейн _:_ Македонія

Субота, 17 листопада

16:00 Сербія _:_ Чорногорія
19:00 Туреччина _:_ Швеція
19:00 Азербайджан _:_ Фарерські острови
19:00 Мальта _:_ Косово
21:45 Італія _:_ Португалія
21:45 Албанія _:_ Шотландія
21:45 Румунія _:_ Литва

6 тур

Неділя, 18 листопада

16:00 Англія _:_ Хорватія
19:00 Північна Ірландія _:_ Австрія
19:00 Молдова _:_ Люксембург
19:00 Сан-Марино _:_ Білорусь
21:45 Швейцарія _:_ Бельгія
21:45 Угорщина _:_ Фінляндія
21:45 Греція _:_ Естонія

Понеділок, 19 листопада

19:00 Андорра _:_ Латвія
19:00 Грузія _:_ Казахстан
21:45 Німеччина _:_ Нідерланди
21:45 Чехія _:_ Словаччина
21:45 Данія _:_ Ірландія
21:45 Болгарія _:_ Словенія
21:45 Кіпр _:_ Норвегія
21:45 Македонія _:_ Гібралтар
21:45 Ліхтенштейн _:_ Вірменія

Вівторок, 20 листопада

21:45 Португалія _:_ Польща
21:45 Швеція _:_ Росія
21:45 Шотландія _:_ Ізраїль
21:45 Сербія _:_ Литва
21:45 Чорногорія _:_ Румунія
21:45 Косово _:_ Азербайджан
21:45 Мальта _:_ Фарерські острови

ФотоUEFA Nations League.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Який удар! Голкіпер збірної Англії поклав сухий лист з кутового
Не знаю, що додати! Коноплянка про перенесення матчу з Туреччиною
Футболісти збірної заспівали на посвяті український хіт
Матч Україна – Туреччина перенесено — ФФУ
Шевченко оголосив склад на матчі проти Словаччини та Туреччини
Шевченко викликав 9 легіонерів на матчі проти Туреччини та Словаччини
Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА на 2 позиції
Стало відомо, скільки збірна України заробила у Лізі націй
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка