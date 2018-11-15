Дивіться онлайн-трансляцію матчу п’ятого туру Ліги націй Словаччина — Україна на Фактах ICTV у п’ятницю, 16 листопада, о 21.45.

Збірна України та збірна Словаччини зійдуться на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві в рамках матчу п’ятого туру Ліги націй у п’ятницю, 16 листопада.

Підопічні Андрія Шевченка достроково стали переможцями своєї групи у дивізіоні В і здобули путівку до елітного.

Читайте: Де дивитися Словаччина — Україна

Однак, поєдинок з надмотивованими словаками, яким є що втрачати стане випробуванням для синьо-жовтих. Підопічні Павела Гапала знаходяться на останній сходинці у групі і ризикують понизитися у класі.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Павела Гапала. На перемогу Словаччини приймають ставки з коефіцієнтом 2.26.Успіх українців оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 3.15.

Прогноз Фактів ICTV

Словаччина — Україна – 1:1