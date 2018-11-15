Хавбек англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко показав, як він вчив свого тренера з фізпідготовки співати гімн України.

Український футболіст англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко показав, як він вчив тренера молотобійців з фізпідготовки Джоша Еванса співати гімн України.

Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram в Stories.

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На ролику видно, як Андрій перебуваючи в тренажерному залі разом з Евансом наспівував український гімн.

У Джоша не дуже добре виходило, проте видно як він старався. Також з реакції тренера, видно, що мелодія йому сподобалася.

Відео Ярмоленко супроводив підписом “Anther Ukrainian in West Ham” (Ще один українець у Вест Гемі. – Ред.)

Раніше Ярмоленко був прооперований після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.

Фото: West Ham United.