Хавбек англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко показав, як він вчив свого тренера з фізпідготовки співати гімн України.
Український футболіст англійського Вест Гема Андрій Ярмоленко показав, як він вчив тренера молотобійців з фізпідготовки Джоша Еванса співати гімн України.
Відповідне відео він розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram в Stories.
Читайте: I’m Forever Blowing Bubbles: 7 фактів про Ярмоленка та його новий клуб
На ролику видно, як Андрій перебуваючи в тренажерному залі разом з Евансом наспівував український гімн.
So cute pic.twitter.com/6KYXs9ZYKb
— Maria Turner (@myuriste) 15 ноября 2018 г.
У Джоша не дуже добре виходило, проте видно як він старався. Також з реакції тренера, видно, що мелодія йому сподобалася.
Відео Ярмоленко супроводив підписом “Anther Ukrainian in West Ham” (Ще один українець у Вест Гемі. – Ред.)
Раніше Ярмоленко був прооперований після того, як отримав травму в матчі з Тоттенхемом.
Фото: West Ham United.