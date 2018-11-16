Хорватія вирвала перемогу в домашньому матчі Ліги націй у збірної Іспанії.

Хорватія реабілітувалася за поразку 6:0 у матчі першого туру проти Іспанії. У другому матчі в Загребі хорвати лише в компенсований час, але змогли дотиснути іспанців – 3:2.

Перший м’яч у грі було забито лише на 54-й хвилині, відзначився хорват Андрій Крамаріч. Гол у відповідь зусиллями Дані Себальоса було забито іспанцями майже блискавично.

На 69-й хвилині матчу збірна Хорватія знову повела у рахунку – забив Тін Єдвай. Рівновагу в грі відновив іспанський капітан Серхіо Рамос – він реалізував пенальті.

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І ось уже в компенсований час, на 93-й хвилині, Тін Єдвай робить дубль і здобуває важку перемогу Хорватії над Іспанією.

Відзначимо, що хорвати зберігають шанси на вихід до фінальної частини турніру з 4 очками.

Нагадаємо, свій матч у Лізі націй сьогодні зіграє збірна України. Читайте онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Україна на сайті Факти ICTV.

Фото: HNS