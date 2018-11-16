Збірна України на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві зіграє проти Словаччини у матчі п’ятого туру Ліги Націй.

Збірна України у п’ятницю, 16 листопада, проведе матч в рамках п’ятого туру Ліги націй, в якому синьо-жовті на виїзді у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського зіграють проти збірної Словаччини.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Павела Гапала. На перемогу Словаччини приймають ставки з коефіцієнтом 2.26. Успіх українців оцінюють в 3.60. Нічийний результат зустрічі — 3.15.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Україна. Початок о 21:45.

Фото: Slovenský futbalový zväz, FFU.