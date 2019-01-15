Форвард збірної Північної Ірландії Гевін Вайт опинився в центрі скандалу після компрометуючого відео.

Форвард збірної Північної Ірландії та клубу третього англійського дивізіону Оксфорд Гевін Вайт опинився в центрі скандалу.

В ніч з суботи на неділю 22-річний футболіст у компанії друга шли вулицею Белфасту у стані алкогольного сп’яніння та займалися рукоблудством.

Відео відповідного інциденту виклало британське видання The Mirror.

Після оприлюднення відео поліція почала розслідування. Вайта вже викликали до відділку та допитали.

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В клубі Оксфорд, де виступає Гевін, назвали дії футболіста неприпустими.

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О’Ніл заявив, що поведінка Вайта була незадовільною та набагато нижчою за стандарти, які очікують від гравця національної команди.

За збірну Північної Ірландії Гевін Вайт дебютував у вересні 2018 року проти збірної Ізраїля. На рахунку форварда 4 матчі та один забитий гол.

До речі, екс-кохана футболіста Ювентуса Криштіану Роналду заявила, що у португальського форварда психічні відхилення.

Фото: AMA/Getty Images.