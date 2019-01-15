УЄФА включила Віталія Миколенка та Миколу Шапаренка до списку найперспективніших гравців групового етапу Ліги Європи-2018/19.
Офіційний Twitter-акаунт Ліги Європи УЄФА опублікував підбірку найперспективніших гравців групового етапу турніру сезону 2018/19.
До списку потрапили два гравці київського Динамо – захисник Віталій Міколенко та півзахисник Микола Шапаренко.
У пості запитують: Яка з цих зірок засвітить найяскравіше у 2019 році?
Which young star will shine the brightest in
Take a look at the full list #UEL
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 января 2019 г.
На груповому етапі Ліги Європи 20-річний Шапаренко провів 3 матчі, в яких забив 1 м’яч. На рахунку 19-річного Міколенка 4 матчі, 1 гол та 1 результативна передача.
Читайте: Три українські футболіста потрапили у топ-50 талантів Європи за версією УЄФА
Окрім динамівців до списку потрапили такі гравці, як Семюель Чуквуедзе (Вільярреал), Кай Хавертц (Байєр Леверкузен), Каллум Хадсон-Одої (Челсі), Сандер Берге (Генк), Амаду Айдара (Зальцбург), Дані Ольмо (Динамо Загреб), Еміл Сміт-Роу (Арсенал), Лука Йович (Айнтрахт) та Ісмаіла Сарр (Ренн).
К слову, УЕФА внесла гол Виктора Цыганкова в ворота Астаны в список звездных прорывов.
Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com.