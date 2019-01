Офіційний Twitter-акаунт Ліги Європи УЄФА опублікував підбірку найперспективніших гравців групового етапу турніру сезону 2018/19.

До списку потрапили два гравці київського Динамо – захисник Віталій Міколенко та півзахисник Микола Шапаренко.

У пості запитують: Яка з цих зірок засвітить найяскравіше у 2019 році?

Which young star will shine the brightest in

Take a look at the full list #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 января 2019 г.