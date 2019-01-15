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УЄФА внесла двох динамівців до списку найперспективніших футболістів Ліги Європи

УЄФА включила Віталія Миколенка та Миколу Шапаренка до списку найперспективніших гравців групового етапу Ліги Європи-2018/19.

Николай Шапаренко

Офіційний  Twitter-акаунт Ліги Європи УЄФА опублікував підбірку найперспективніших гравців групового етапу турніру сезону 2018/19.

До списку потрапили два гравці київського Динамо – захисник Віталій Міколенко та півзахисник Микола Шапаренко.

У пості запитують: Яка з цих зірок засвітить найяскравіше у 2019 році?

На груповому етапі Ліги Європи 20-річний Шапаренко провів 3 матчі, в яких забив 1 м’яч. На рахунку 19-річного Міколенка 4 матчі, 1 гол та 1 результативна передача.

Читайте: Три українські футболіста потрапили у топ-50 талантів Європи за версією УЄФА

Окрім динамівців до списку потрапили такі гравці, як Семюель Чуквуедзе (Вільярреал), Кай Хавертц (Байєр Леверкузен), Каллум Хадсон-Одої (Челсі), Сандер Берге (Генк), Амаду Айдара (Зальцбург),  Дані Ольмо (Динамо Загреб), Еміл Сміт-Роу (Арсенал), Лука Йович (Айнтрахт) та Ісмаіла Сарр (Ренн).

К слову, УЕФА внесла гол Виктора Цыганкова в ворота Астаны в список звездных прорывов.

ФотоAlexander Ishchenko | Dreamstime.com.

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