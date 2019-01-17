Український боксер Олександр Усик вирішив змінити зачіску в день свого 32-річчя.
Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF та WBA Олександр Усик показав, як змінив імідж у день свого 32-річчя.
Відповідне фото спортсмен розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
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Усик підстригся під “нуль” і зробив фото під час відпочинку на Балі.
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Підписники боксера у коментарях похвалили зміну іміджу спорстмена і порівняли з гангстером, проте деякі зазначили, що козацький чуб йому більше личить.
До речі, видання Forbes включило майбутній поєдинок Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році.
Фото: Gints Ivuskans|Dreamstime.com.