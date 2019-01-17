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Як гангстер! Усик кардинально змінив імідж

Український боксер Олександр Усик вирішив змінити зачіску в день свого 32-річчя.

Александр Усик

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF та WBA Олександр Усик показав, як змінив імідж у день свого 32-річчя.

Відповідне фото спортсмен розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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Усик підстригся під “нуль” і зробив фото під час відпочинку на Балі.

 

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Підписники боксера у коментарях похвалили зміну іміджу спорстмена і порівняли з гангстером, проте деякі зазначили, що козацький чуб йому більше личить.

До речі, видання Forbes включило майбутній поєдинок Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році.

ФотоGints Ivuskans|Dreamstime.com.

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