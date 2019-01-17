Український боксер Олександр Усик вирішив змінити зачіску в день свого 32-річчя.

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF та WBA Олександр Усик показав, як змінив імідж у день свого 32-річчя.

Відповідне фото спортсмен розмістив на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Читайте: Мода не про цих хлопців! Зінченко відповів на тролінг партнерів по команді

Усик підстригся під “нуль” і зробив фото під час відпочинку на Балі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 16 Січ 2019 р. о 9:12 PST

Підписники боксера у коментарях похвалили зміну іміджу спорстмена і порівняли з гангстером, проте деякі зазначили, що козацький чуб йому більше личить.

До речі, видання Forbes включило майбутній поєдинок Усика у топ-5 найочікуваніших у 2019 році.

Фото: Gints Ivuskans|Dreamstime.com.