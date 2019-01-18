PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Барселоні загрожує дискваліфікація у Кубку Іспанії/

Барселоні загрожує дискваліфікація у Кубку Іспанії

Барселону можуть позбавити від польшої участі у нинішньому розіграші Кубка Іспанії за те, що вона випустила на гру дискваліфікованого гравця.

Барселона ФК

Барселона зустрічалася з Леванте у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на Камп Ноу і завершилася розгромною перемогою каталонців — 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Усман Дембеле на 30-й хвилині, який оформив дубль. Ще один гол на рахунку Ліонеля Мессі.

Попри перемогу, каталонців можуть дискваліфікувати з нинішнього розіграша Кубка Іспанії за порушення регламенту. Блаугранас задіяли у першому-матчі з Леванте захисника Хуане Брандаріса, який заробив 5 жовтих карток у третьому дивізіоні за Барселону Б.

Читайте: Дочка новачка Барселони розписалася в контракті батька Футболіста Ліверпуля дискваліфікували за знущання над Серхіо Рамосом в Instagram Футболіст почухався під час гімну Китаю і був дискваліфікований

У Федерації футболу Іспанії у коментарі Marca підтвердили, що Барселона не повинна була випускати на поле Брандаріса, оскільки гравець не відбув дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Клуб у свою чергу не погоджується з обвинуваченнями і вважає, що футболіст мав право вийти на полі у грі. У каталонському клубі відзначають, що звинувачення повинні були бути пред’явлені в перші 48 годин після завершення матчу, проте цього зроблено не було.

Леванте планує подати скаргу.

Нагадаємо, у першому матчі підопічні Вальверде поступилися супернику 1:2.

Раніше туринський Ювентус взяв гору над Міланом у матчі за Суперкубок Італії завдяки голу Роналду.

Фото: Dreamstime.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перший в історії! Мессі встановив унікальне досягнення у Прімері
Дочка новачка Барселони розписалася в контракті батька
Протести в Барселоні: постраждали 62 людини, ще 13 були затримані
Мессі отримав п’яту Золоту бутсу і встановив рекорд
Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу
Жеребкування Ліги чемпіонів: коли дивитися та склади кошиків
Тоттенгем зіграв внічию з Барселоною і забезпечив собі плей-оф ЛЧ
Піке оштрафований за керуванням авто з недійсним посвідченням
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка