Барселону можуть позбавити від польшої участі у нинішньому розіграші Кубка Іспанії за те, що вона випустила на гру дискваліфікованого гравця.

Барселона зустрічалася з Леванте у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на Камп Ноу і завершилася розгромною перемогою каталонців — 3:0.

Рахунок у матчі відкрив Усман Дембеле на 30-й хвилині, який оформив дубль. Ще один гол на рахунку Ліонеля Мессі.

Попри перемогу, каталонців можуть дискваліфікувати з нинішнього розіграша Кубка Іспанії за порушення регламенту. Блаугранас задіяли у першому-матчі з Леванте захисника Хуане Брандаріса, який заробив 5 жовтих карток у третьому дивізіоні за Барселону Б.

У Федерації футболу Іспанії у коментарі Marca підтвердили, що Барселона не повинна була випускати на поле Брандаріса, оскільки гравець не відбув дискваліфікацію за перебір жовтих карток.

Клуб у свою чергу не погоджується з обвинуваченнями і вважає, що футболіст мав право вийти на полі у грі. У каталонському клубі відзначають, що звинувачення повинні були бути пред’явлені в перші 48 годин після завершення матчу, проте цього зроблено не було.

Леванте планує подати скаргу.

Нагадаємо, у першому матчі підопічні Вальверде поступилися супернику 1:2.

Раніше туринський Ювентус взяв гору над Міланом у матчі за Суперкубок Італії завдяки голу Роналду.

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