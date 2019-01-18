Український боксер Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC.
Український чемпіон за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе обов’язковий захист титулу з переможцем бою Баду Джек — Маркус Браун.
Про це повідомляє офіційний акаунт WBC.
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Поєдинок Джек — Браун відбудеться 19 січня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Його переможець стане обов’язковим претендентом на бій з українцем.
Нагадаємо, Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.
Фото: alex_gvozdyk.
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