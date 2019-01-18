Український боксер Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC.

Український чемпіон за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе обов’язковий захист титулу з переможцем бою Баду Джек — Маркус Браун.

Про це повідомляє офіційний акаунт WBC.

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Поєдинок Джек — Браун відбудеться 19 січня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Його переможець стане обов’язковим претендентом на бій з українцем.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона в 11 раунді.

Фото: alex_gvozdyk.