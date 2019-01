Еліна Світоліна і Чжан Шуай змагалися майже три години.

У результаті Еліна перемогла у трьох партіях – 4:6, 6:4, 7:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

У четвертому колі (1/8 фіналу) Світоліна зіграє з переможницею пари Еліз Мертенс (Бельгія) – Медісон Кіз (США).

Читайте: Світоліна і Монфіс завели загальну сторінку в Instagram і опублікували відео

Only one way to describe that match:

What a day! I think it’s safe to say that we left everything on that court today @zhangshuai121 @AustralianOpen pic.twitter.com/0t1QRq1WT0

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 19 января 2019 г.