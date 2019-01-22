Форвард Ювентуса Криштіану Роналду не реалізував пенальті у матчі Серії А проти К’єво.

Португальський форвард Ювентуса Криштіану Роналду не реалізував пенальті у матчі 20-туру Серїі А проти К’єво.

Футболіст не зумів переграти голкіпера гостей Стефано Сорентіно з 11-метрової позначки. Воротар відбив м’яч, який Роналду відправляв у нижній кут воріт за рахунку 2:0.

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Для Криштіану це перший нереалізований пенальті у футболці Старої сеньйори. Попередні чотири спроби були вдалими.

Також Роналду змарнував свої моменти у самій грі і не зміг записати на свій рахунок жодного голу. Замість португальця голами у матчі відзначилися Дуглас Коста, Емре Джан та Даніеле Ругані.

Сама гра на стадіоні Альянц завершилася розгромною перемогою туринців з рахунком 3:0.

Раніше Ювентус взяв гору над Міланом у матчі за Суперкубок Італії завдяки голу Роналду.

Фото: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images.