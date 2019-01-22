Суд Мадрида призупинив розгляд справи про ухилення від сплати податків колишнього гравця Реала та Ліверпуля Хабі Алонсо.

Провінційний суд Мадрида призупинив судовий процес над колишнім гравцем Реала, Ліверпуля та Баварії Хабі Алонсо.

За інформацією El Confidencial, слухання призупинені поки суд не вирішить за якою редакцією кримінального кодексу будуть судити Алонсо.

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За певних умов, слухання справи може пройти у кримінальному суді.

— Я відпочатку співпрацював з правосуддям і нічого не приховував. Я вірю в правосуддя. Я не хвилююсь. Я б хвилювався, якби думав, що мені є, що приховувати і я щось зробив неправильно, – заявив Алонсо.

Прокуратура вимагає засудити Алонсо до 5-ти років позбавлення волі за податкові злочини в 2010, 2011, 2012 роках, а також до штрафу у розмірі €4 млн.

Раніше суд в Мадриді оголосив вирок Криштіану Роналду.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency/ Getty Images.