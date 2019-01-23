Форвард Ліверпуля Мохаммед Салах вирішив видалити свої акаунти у соціальних мережах.

Футболіст Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах видалив свої сторінки у соцмережах Twitter та Instagram.

Перед цим 22 січня Салах опублікував у Тwitter пост зі словами — Рішення-2019: час спілкуватися в реальності. Після чого видалив усі свої сторінки.

Британський таблоїд Mirror вважає, що є дві причини такого рішення 26-річного футболіста.

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Скоріш за все гравець червоних вирішив менше часу приділяти Інтернету. Також британські ЗМІ припускають, що Салах зважився на цей крок після конфлікту з Федерацією футбола Єгипту через іміджеві права.

Раніше Факти ICTV писали, що Салах пригрозив покинути Ліверпуль і поставив клубу ультиматум.

Фото: David Blunsden/Action Plus via Getty Images.