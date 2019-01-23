Колишній професійний легкоатлет, олімпійський чемпіон Усейн Болт завершує футбольну кар’єру.

32-річний спортсмен Усейн Болт вирішив піти з футбольної кар’єри, повідомляє Goal.com.

11-кратний чемпіон світу з легкої атлетики заявив, що отримував задоволення, граючи у футбол.

– Це відрізнялося від легкої атлетики, і це було весело, поки тривало, – сказав Усейн.

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Нагадаємо, у 2017 році завершив кар’єру легкоатлета і заявив, що займатиметься професійним футболом, як мріяв у дитинстві.

І у нього вийшло. Він почав з норвезького клубу Стремсгодсет.

А у жовтні Болт навіть забив два крутих голи за ФК Сентрал Кост Мерінерс, коли вони грали проти Макартур Саут Вест Юнайтед.

І так, він святкував свої голи так само, як і перемоги на біговій доріжці – позою лучника.