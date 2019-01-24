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Барселона поступилася Севільї у першому матчі 1/4 Кубка Іспанії

Севілья здобула перемогу над Барселоною у першому матчі чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Жерар Пике

Севілья приймала Барселону в рамках першого матчу 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч пройшла на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Рахунок у матчі андалузці відкрили у другій половині зустрічі – точний удар виконав Пабло Сарабія після асисту від Квінсі Промеса. Закріпив перевагу Севільї французький форвард Віссам Бен-Єддер.

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У цьому матчі за каталонську команду дебютував новачок Кевін-Прінс Боатенг, який приєднався до блаугранас на правах оренди 21 січня.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка Іспанії відбудеться 30 січня на Камп Ноу.

Раніше Барселоні загрожувала дискваліфікація у Кубку Іспанії.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com.

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