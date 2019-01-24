Пошуки зниклого літака з футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала відновилися вранці 24 січня.

В акваторії Нормандських островів тривають пошуки зниклого літака з новачком Кардіфф Сіті форвардом Еміліано Сала та пілотом.

За інформацією видання The Sun, ймовірно, авіакатастрофа трапилася через обмерзання крил. Літак завис у повітрі і впав у море.

За словами експертів, повідомлення футболіста у WhatsApp про те, що літак ось-ось розвалиться, свідчать про ознаки обледеніння.

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Нагадаємо, ввечері 21 січня Сала вилетів з Франції в Вельс, але за годину до запланованого прибуття в Кардіфф його літак зник з радарів.

Нині поліція Гернсі розглядає чотири версії зникнення літака в акваторії Нормандських островів.

Фото: Pavel Byrkin | Dreamstime.com.