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Степаненко розповів, хто у збірній найкраще виконує бісиклету

Футболіст донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився своєю майстерністю з дітьми та розповів про партнерів по команді.

Тарас Степаненко

Гравець збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко під час зимової перерви спробував себе у ролі Санта Клауса.

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Саме у костюмі різдвяного діда футболіст прийшов на знімальний майданчик програми Футбік.

Степаненко розповів про свій шикарний гол у ворота Маріуполя та у кого з гравців національної команди найкраще виходить бісиклета:

— Ми завжди граємо в теніс-бол у збірній. Коли ти стоїш під сітками, тобі навішують і ти б’єш з льоту. Такий удар важко прийняти через сильний відскок, тож ми цим користуємося. Це дуже добре виходить у Саші Зінченка, Жені Коноплянка, і у мене.

Раніше Шахтар показав у відео добірку голів Ярослава Ракицького за клуб.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.

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