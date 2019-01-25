Футболіст донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився своєю майстерністю з дітьми та розповів про партнерів по команді.
Гравець збірної України та донецького Шахтаря Тарас Степаненко під час зимової перерви спробував себе у ролі Санта Клауса.Читайте: Це було так близько! Гравці Тоттенгема на спір прокидували м'яч поміж ніг
Саме у костюмі різдвяного діда футболіст прийшов на знімальний майданчик програми Футбік.
Степаненко розповів про свій шикарний гол у ворота Маріуполя та у кого з гравців національної команди найкраще виходить бісиклета:
— Ми завжди граємо в теніс-бол у збірній. Коли ти стоїш під сітками, тобі навішують і ти б’єш з льоту. Такий удар важко прийняти через сильний відскок, тож ми цим користуємося. Це дуже добре виходить у Саші Зінченка, Жені Коноплянка, і у мене.
Раніше Шахтар показав у відео добірку голів Ярослава Ракицького за клуб.
Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.