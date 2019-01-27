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Медогляд пройдено. Ракицький переходить у пітерський Зеніт

Захисник Шахтаря і збірної України Ярослав Ракицький пройшов медогляд і незабаром стане гравцем Зеніта.

Ракицкий

Ярослав Ракицький приєднався до “синьо-біло-блакитних” у тренувальному таборі і успішно пройшов медогляд, повідомляє Спорт-Экспресс.

Він приступить до роботи з командою на другому зборі, який пройде з 1 по 10 лютого в іспанському Аліканте.

На трансфер керівництво клубу витратить €12 млн.

Читайте: Шахтар показу всі голи Ракицького

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ракицький може перейти в Зеніт.

Фото: Dreamstime

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