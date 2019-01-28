Помер Сергій Дерепа, відомий український коментатор та спортивний журналіст. У коментарі Фактам ICTV спогадами про колегу поділився ще один метр у спортивній журналістиці Сергій Савелій.

27 січня на 64-му році життя помер відомий український коментатор Сергій Дерепа. У коментарі Фактам ICTV його колега по цеху та ще один видатний український коментатор Сергій Савелій поділився спогадами про Сергія Дерепу.

Сергій Савелій та Сергій Дерепа познайомилися у 1978 році. Після закінчення філологічного факультету КНУ ім.Шевченка у 1977 році, Дерепа пішов працювати на Київське обласне радіо, а Савелій проходив там практику наступного року.

— Там ми з ним і познайомилися у 1978 році, коли я прийшов на практику. Він після школи одразу вступив на факультет журналістики, а я вже після армії, хоч ми з ним і ровесники. Після Київської обласної редакції він перейшов у спортивну редакцію, здається, у 1980 році а я тоді прийшов в Останні вісті Українського радіо. Ми разом грали у нашій футбольній команді УТ, а потім нас доля звела у 1987 році в одній редакції.

В одній редакції Сергій Савелій та Сергій Дерепа пропрацювали з 1987 по 2015 роки, після чого останній вийшов на пенсію.

— Звичайно за ці роки його репортажі з Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і чемпіонатів Європи запам’яталися мільйонам телеглядачів України. Не варто забувати, що Сергій був одним з перших, хто відкрив для українців такий вид спорту, як регбі. Лише він його коментував в Україні, коли регбі ще був в нас на висоті.

Також варто відзначити, що Дерепа був вихованцем футбольної школи Динамо Київ. Хоча він і пройшов лише дитячо-юнацьку школу біло-синіх, але завдяки розумінню футболу саме його репортажі імпонували більшості українських телеглядачів.

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Раніше Факти ICTV писали, що стало причиною смерті Сергія Дерепи.