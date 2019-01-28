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Відірвався тромб. Помер спортивний журналіст Сергій Дерепа

Відомий український спортивний журналіст і коментатор Сергій Дерепа пішов з життя 26 січня на 64-му році життя.

Сергій Дерепа

Про це у Facebook повідомив журналіст Дмитро Понамарчук.

За його словами, у Сергія Дерепи відірвався тромб.

Похорон журналіста відбудуться у вівторок, 29 січня.

Почесний працівник національного телебачення України Сергій Дерепа почав кар’єру в спортивній редакції УТ в далекому 1980 році. Понад три десятиліття він коментував футбольні та хокейні матчі, а також змагання з баскетболу, регбі, важкої атлетики.

У 2000 році він отримав Золотий мікрофон.

Дерепа першим з футбольних коментаторів країни отримав нагороду Федерації футболу України – За вагомий внесок у розвиток українського футболу.

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До слова, 26 січня також помер оскароносний французький композитор Мішель Легран.

Фото: dynamomania.com

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