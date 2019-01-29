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Наступний бій Гвоздика: стали відомі дата та місце

Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе добровільний захист титулу у березні.

Александр Гвоздик

Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик проведе добровільний захист титулу 30 березня.

За інформацією BoxingScene, поєдинок пройде у Філадельфії (штат Пенсільванія, США).

На данний момент ім’я суперника, а також арена, на якій відбудеться бій залишаються невідомі.

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Майбутній поєдинок Гвоздика очолить турнір промоутерської компанії Top Rank, а бій за участю українця буде транслюватися в прямому ефірі телеканалу ESPN.

Обов’язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Гвоздик, є американець Маркус Браун, але організація дала нашому боксеру право на добровільний захист.

Нагадаємо, що Гвоздик завоював титул WBC 1 грудня 2018 року, нокаутувавши в 11-му раунді Адоніса Стівенсона.

Фото: Getty Images.

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