Аргентинський гранд Бока Хуніорс оголосив про підписання контракту з футболістом Кевіном Маккалістером. Фанати не втрималися від жартів про фільм Один вдома.

Аргентинський клуб Бока Хуніорс підписав контракт з 21-річним футболістом на ім’я Кевін Маккалістер.

Про це генуезці оголосили на своїй сторінці у Twitter, а в коментарях під новиною фанати почали жартувати про фільм Один вдома, де головний герой – тезка футболіста.

Цікаво, що латиницею написання прізвища дещо відрізняється від кіногероя фільму Кріса Коламбуса. Герой McCallister, а футболіст Mac Allister. Однак така дрібниця фанатів не здатна була зупинити.

¡CRACK! Defendera la Bombonera a muerte de cualquier intruso. pic.twitter.com/ExuziR4578 — El De La Gorra (@DiamondRuelas) 29 января 2019 г.

Деякі твіти вийшли дуже смішні.

Подивіться, якого гравця вони взяли: в 1990 році він зупинив грабіжників у Чикаго, а в 1920-му у Нью-Йорку.

Mirá qué jugador se llevaron, la rompió en 1990 en Chicago dónde a base de trampas logró detener a dos asaltantes, después en 1992 la rompió en New York, se viene la boca de Kevin McCallister trolos hijoeputas. pic.twitter.com/puBfj3IONr — El Niño Dios (@UntalSergioB) 29 января 2019 г.

Забудуть взяти в літак!

*Se perdía los vuelos* — Elian Pared (@ElianPared12) 28 января 2019 г.

Футболіст Кевін Маккалістер народився у 1997 році, і цілком можливо, що його батьки були фанатами різдвяної комедії, що назвали сина Кевіном.

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Нагадаємо, Бока Хуніорс поступився Рівер Плейту у фіналі Кубка Лібертадорес-2018.