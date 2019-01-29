PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера/

Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера

Аргентинський гранд Бока Хуніорс оголосив про підписання контракту з футболістом Кевіном Маккалістером. Фанати не втрималися від жартів про фільм Один вдома.

Забудуть взяти в літак! Бока Хуніорс підписав футболіста Кевіна Маккалістера

Аргентинський клуб Бока Хуніорс підписав контракт з 21-річним футболістом на ім’я Кевін Маккалістер.

Про це генуезці оголосили на своїй сторінці у Twitter, а в коментарях під новиною фанати почали жартувати про фільм Один вдома, де головний герой – тезка футболіста.

Цікаво, що латиницею написання прізвища дещо відрізняється від кіногероя фільму Кріса Коламбуса. Герой McCallister, а футболіст Mac Allister. Однак така дрібниця фанатів не здатна була зупинити.

Деякі твіти вийшли дуже смішні.

Подивіться, якого гравця вони взяли: в 1990 році він зупинив грабіжників у Чикаго, а в 1920-му у Нью-Йорку.

Забудуть взяти в літак!

Футболіст Кевін Маккалістер народився у 1997 році, і цілком можливо, що його батьки були фанатами різдвяної комедії, що назвали сина Кевіном.

Читайте: Welсome to Miami. Іспанські фанати жорстоко потролили Ла Лігу

Нагадаємо, Бока Хуніорс поступився Рівер Плейту у фіналі Кубка Лібертадорес-2018.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Welсome to Miami. Іспанські фанати жорстоко потролили Ла Лігу
Рак, дякуємо за оптику: ультрас Шахтаря шокував росіян зізнанням
Ілон Маск з вогнеметом потролив блогера. Це новий мем
Баскетболіст незграбно послизнувся під час виконання данка
Клопп привітав найстарішого фана Ліверпуля, якому виповнилося 104 роки
Трамп влаштував для футболістів вечерю з гамбургерами при свічках
Матч Олімпіакос – Динамо пройде з глядачами
УЄФА покарав Айнтрахт забороною на виїзд вболівальників в Лізі Європи
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка