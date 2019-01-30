Український футболіст Зеніта Ярослав Ракицький на прес-конференції зрівняв чемпіонати Росії та України і розповів чому переїхав грати в Росію.

На тренувальній базі пітерського Зеніта відбулося представлення новачка команди Ярослава Ракицького. В ході прес-конференції український футболіст поділився своїми емоціями від переходу до російського клубу.

— Дуже задоволений, що переїхав до Петербурга і буду грати за дійсно великий клуб. Знаю, що зараз Зеніт йде на першому місці. Хочу, щоб в кінці сезону команда там і залишилася. Буду робити все, що від мене залежить, щоб Зеніт перемагав.

Ракицький розвіяв чутки про те, що він втратив мотивацію на футбольному полі і зазначив, що фізично відчуває себе прекрасно і готовий до конкуренції в команді.

Також футболіст розповів чому перебрався у російський клуб:

— Зрозуміло, що російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, за український. Український чемпіонат — дуже слабкий і не дуже цікавий. І так триває вже п’ятий рік. Тому мені і хотілося перейти в новий турнір і топ-команду, тим більше в Зеніт. Я дуже щасливий.

У Зеніті Ракицький гратиме за №44, під яким грав в Шахтарі.

Нагадаємо, 28 січня Ракицький перейшов з Шахтаря в російський клуб Зеніт.

Фото: FC Zenit.