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Бенефіс Бензема, який вивів Реал у півфінал Кубка Іспанії

Мадридський Реал вийшов до 1/2 фіналу Кубка Іспанії здолавши по сумі двох матчів Жирону.

Карим Бензема

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії Жирона приймала на своєму полі Реал Мадрид. Зустріч пройшла на стадіоні Монтіліві і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

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Рахунок у матчі відкрив Карім Бензема на 27-й хвилині, а за 2 хвилини до завершення основного часу французький форвард оформив дубль. В середині другого тайму Педро Порро скоротив відставання. На 76-й хвилині Маркос Льоренте поставив крапку у зустрічі.

У першому матчі вершкові теж святкували перемогу — 4:2.

Окрім Реала до півфіналу Кубка Іспанії вийшли Барселона, Бетіс та Валенсія. Чинним чемпіон турніру є каталонська Барселона.

Нагадаємо, Барселона розгромила Севілью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

ФотоMaxiSports|Dreamstime.com.

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