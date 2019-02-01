Мадридський Реал вийшов до 1/2 фіналу Кубка Іспанії здолавши по сумі двох матчів Жирону.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії Жирона приймала на своєму полі Реал Мадрид. Зустріч пройшла на стадіоні Монтіліві і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

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Рахунок у матчі відкрив Карім Бензема на 27-й хвилині, а за 2 хвилини до завершення основного часу французький форвард оформив дубль. В середині другого тайму Педро Порро скоротив відставання. На 76-й хвилині Маркос Льоренте поставив крапку у зустрічі.

У першому матчі вершкові теж святкували перемогу — 4:2.

Окрім Реала до півфіналу Кубка Іспанії вийшли Барселона, Бетіс та Валенсія. Чинним чемпіон турніру є каталонська Барселона.

Нагадаємо, Барселона розгромила Севілью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Фото: MaxiSports|Dreamstime.com.