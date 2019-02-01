Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії по футболу.
У штаб-квартирі Королівської іспанської федерації футбола відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії.
Про це повідомляє прес-служба RFEF.
За підсумками жеребкування у півфіналі турніру зустрінуться наступні пари:
- Реал Бетіс — Валенсія
- Барселона — Реал Мадрид
Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 6 лютого. Матчі відповіді пройдуть 27 лютого.
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Фінал Кубка Іспанії пройде у Севільї на домашньому стадіоні Бетіса — Беніто Вільямарін.
¡¡¡FINALIZA EL SORTEO DE SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY!!!
Los partidos de ida se disputarán el 6 de febrero y la vuelta el 27 de febrero.
Toda la información sobre el #SorteoCopa en https://t.co/3KBWvvLGuH
¡¡¡Gracias por seguir la retransmisión desde Sevilla!!! pic.twitter.com/jCfLxcjIk4
— RFEF (@rfef) 1 лютого 2019 р.
Нагадаємо, у матчах-відповідях чвертьфіналу Кубка Іспанії Барселона розгромила Севілью, а Реал взяв гору над Жироною.
Фото: Charnsitr | Dreamstime.com.