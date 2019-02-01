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Реал і Барселона зіграють у півфіналі Кубка Іспанії

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії по футболу.

Реал и Барселона

У штаб-квартирі Королівської іспанської федерації футбола відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба RFEF.

За підсумками жеребкування у півфіналі турніру зустрінуться наступні пари:

  • Реал Бетіс — Валенсія
  • Барселона — Реал Мадрид

Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 6 лютого. Матчі відповіді пройдуть 27 лютого.

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Фінал Кубка Іспанії пройде у Севільї на домашньому стадіоні Бетіса — Беніто Вільямарін.

Нагадаємо, у матчах-відповідях чвертьфіналу Кубка Іспанії Барселона розгромила Севілью, а Реал взяв гору над Жироною.

ФотоCharnsitr | Dreamstime.com.

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