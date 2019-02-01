Російський ФК Єнісей оголосив про підписання контракту з захисником Шахтаря Олегом Данченком.

Захисник донецького Шахтаря Олег Данченко став гравцем російського Єнісея.

Про це повідомляється на офіційному сайті російського клубу.

24-річний український футболіст буде виступати у Росії на правах оренди до кінця сезону.

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У нинішньому сезоні Данченко провів 11 матчів у складі Шахтаря, в яких відзначився одним асистом.

Защитник донецкого “Шахтёра” @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком “Енисея”! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019. Добро пожаловать в “Енисей”! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.

Нагадаємо, раніше в чемпіонат Росії перейшов ще один український футболіст — Ярослав Ракицький підписав контракт з пітерським Зенітом.

Фото: ФК Енисей.