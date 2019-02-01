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Збірна Катару обіграла Японію у фіналі Кубка Азії

Збірна Японії поступилася збірній Катару у фіналі Кубка Азії з футболу 2019.

Сборная Катара победила в финале Кубка Азии

У фіналі Кубка Азії-2019 зустрічалися збірні Японії та Катару. Головний матч турніру пройшов на стадіоні Зайєд Спортс в Абу-Дабі (ОАЕ) і завершилася з рахунком 3:1 на користь Катара.

Рахунок у матчі відкрив форвард бордових Алі Алмоез. На 27 хвилині Абдулазіз Хатім подвоїв перевагу своєї команди. Японці відіграли один м’яч у другому таймі після точного удару форварда Зальцбурга Такумі Мінаміно, але на 83-й хвилині Акрам Хафіф поставив крапку у матчі.

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Для збірної Катару це перший трофей Кубка Азії в історії.

Найкращим бомбардиром Кубка Азії став форвард збірної Катару Алі Алмоез, який захищає кольори катарського клубу Аль-Духаїль. На його рахунку 9 голів у турнірі.

До речі, мадридський Реал розгромив Аль-Айн з ОАЕ в фінальному матчі клубного чемпіонату світу.

Фото: Zhizhao Wu/Getty Images.

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