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Дубль Зозулі повернув Альбасете в перегони за чемпіонство

Роман Зозуля забив дубль за Альбасете у ворота Кордоби, в обох випадках вдало зігравши головою.

Дубль Зозулі повернув Альбасете в перегони за чемпіонство

Матч 24 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії виявився результативним для українця Романа Зозулі. У грі проти Кордоби футболіст двічі забив за свою команду Альбасете.

Першими заявку на перемогу зробили господарі – футболіст Кордоби реалізував пенальті вже на 10 хвилині. Однак другий тайм, багато в чому завдяки зусиллям Зозулі, ситуацію перевернув.

Роман зрівняв рахунок на 65 хвилині, точно пробивши головою.

Ще 6 хвилин вистачило українцю, щоб зробити дубль – знову вдала гра на другому поверсі.

Цікаво, що між голами Зозулі Альбасете забив ще один гол, що в підсумку призвело до рахунку – 1:3.

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Перемога повернула Альбасете у чемпіонські перегони. Команда Зозулі має в активі 42 очки та гру в запасі, від першого місця Альбасете відділяє лише 2 пункти.

Нагадаємо, Зозуля в матчі проти Гранади врятував життя одноклубнику, який отримав сильний удар в обличчя.

Фото: albacetebalompie

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