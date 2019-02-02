Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері, Бундеслізі, Серії А та Лізі 1.

Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч туру в французькій Лізі 1 Ліон — ПСЖ.

Айнтрахт — Боруссія Дортмунд

Бундесліга, 20-й тур

2 лютого, 16:30, Франкфурт. Стадіон Коммерцбанк-Арена

Айнтрахт у суботу, 2 лютого, в матчі двадцятого туру чемпіонату Німеччини на своєму полі спробує повторити те, що вдалося Фортуні — обіграти дортмундську Боруссію. Перед поєдинком у турнірній таблиці Бундесліги франкфуртці йдуть на 5-ту місці, маючи в активі 31 очок, джмелі — лідери, набравши 48 пунктів.

Підопічних Гюттера букмекери записують аутсайдерами протистояння. На перемогу Айнтрахта дають коефіцієнт 3.15, тоді як успіх джмелів оцінюється в 2.21. Нічия — 3.75.

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Барселона — Валенсія

Прімера, 22-й тур

2 лютого, 19:30, Барселона. Стадіон Камп Ноу

Каталонська Барселона у суботу, 2 лютого, в матчі 22-го туру прийме на своєму полі Валенсію. Блаугранас нині очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи в активі 49 пунктів. Кажани йдуть поки поза зоною єврокубків на 7-му місці і мають 29 очок.

Букмекерські контори вважають абсолютним фаворитом матчу Барселону. Коефіцієнт на перемогу Барси становить 1.30. Потенційний тріумф підопічних Тораля оцінюється в 9.00, а нічия – 6.30.

Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.

Манчестер Сіті — Арсенал

АПЛ, 25-й тур

3 лютого, 18:30, Манчестер. Стадіон Етіхад

Після осічки в попередньому турі АПЛ на Сент-Джеймс Парк Манчестер Сіті залишився на другій сходинці таблиці, але відставання від Ліверпуля становить вже п’ять очок. Арсенал після непростої перемоги над Кардіффом (2:1) піднявся на четверте місце,

У поєдинку на Етіхад Стедіум букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію містян оцінюють в 1.29, успіх Арсенала – 9.90. На нічию дають – 6.50.

Подивитися гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Рома — Мілан

Серія А, 22-й тур

3 лютого, 21:30, Рим. Стадіон Олімпіко

У минулому турі Рома видала бойовий матч з Аталантою. На двох команди вколотили 6 м’ячів і розписали нічию. У турнірній таблиці вовки на один пункт відстають від Мілану, який йде четвертим. Підопічні Гаттузо теж не змогли виявити сильного у дуелі з Наполі в Серії А.

Фаворитом матчу букмекери вважають все ж Рому. Коефіцієнт на перемогу римлян становить 2.17. Потенційний тріумф Мілану оцінюється в 3.35, а нічия – 3.60.

Подивитися гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Ліон — ПСЖ

Ліга 1, 23-й тур

3 лютого, 22:00, Ліон. Стадіон Парк Олімпік Ліон

Головна гра туру пройде у Ліоні. Колишній гегемон чемпіонату Франції прийме на своєму полі нинішнього. Нині Ліон йде на третій позиції, маючи в активі 40 очок, парижани – лідери. Команда Тухеля набрала 56 пунктів і ще жодного разу у цьому сезоні не зазнала поразки у чемпіонаті.

Травма Неймара трохи покращила шанси на перемогу господарям. Однак фаворитом матчу є парижани з коефіцієнтом 1.97. На перемогу Ліона дають 3.30. Нічия — 4.00.

Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.

Фото: Dreamstime.com; Getty Images.