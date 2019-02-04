Манчестер Сіті вдома забив Арсеналу три м’ячі, на що гості з Лондона змогли відповісти лише одним.

Центральний матч 25 туру АПЛ закінчився перемогою Манчестер Сіті над Арсеналом.

Героєм зустрічі став аргентинець Серхіо Агуеро, який відвантажив гостям із Лондона три голи. Перші два м’ячі футболіст забив у першому таймі, а хет-трик він записав наприкінці першої години матчу.

На це каноніри змогли відповісти лише одним взяттям воріт. Між голами Агуеро відзначився Лоран Косельни. Підсумок – 3:1.

Зазначимо, українець Олександр Зінченко на поле не виходив.

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Сіті в чемпіонаті йде другим, відстаючи від Ліверпуля на 2 очки. Арсенал йде шостим.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у 24 турі АПЛ сенсаційно програв Ньюкасл Юнайтед.

Фото: Vladyslav Moskovenko