Під час матчу за Супербоул (Super Bowl) голівудські кіностудії презентували трейлери найочікуваніших блокбастерів та телесеріалів 2019 року.

В ніч з 3 на 4 лютого на Мерседес-Бенц Стейдіум в Атланті відбулася фінальна гра за звання чемпіона НФЛ — Супербоул 2019.

Вшосте у своїй історії перемогу здобув Нью-Інгленд Петріотс. У вирішальній грі вони здобули перемогу над Лос-Анджелес Ремс з рахунком 13:3.

Супербоул вже давно вийшов за рамки суто спортивної гри. Тепер це одне із найпопулярніших шоу та подій року в США. Тож не дивно, що кіностудії та рекламні марки платять шалені гроші, щоб показати під час матчу трейлери своїх новинок.

Факти ICTV зібрали всі трейлери блокбастерів, мультфільмів та телесеріалів, які побачили глядачі під час перегляду Супербоулу.

Месники: Фінал

Продовження екранізації коміксів Marvel про пригоди супергероїв. Новий 30-секундний промо-ролик показує героїв, яким вдалося вижити, напередодні великої битви з Таносом.

В українському прокаті з 25 квітня.

Капітан Марвел

Ще один фільм від Marvel про Керол Денверс, колишню льотчицю Повітряних сил США, яка стає одним з наймогутніших героїв у всесвіті. У порівнянні з першим трейлером, нових кадрів майже немає. Натомість ролик скоротили.

В українському прокаті з 7 березня.

Форсаж: Хоббс і Шоу

Дев’ятий фільм із саги Форсажа. Спецагент Люк Хоббс об’єднується зі своїм старим ворогом Деккардом Шоу, щоб протистояти спільному противнику.

В прокаті з 2 серпня.

Ми

Нова робота режисера Джордана Піла ( Пастка, 2017). В скороченому варіанті трейлера нових кадрів майже немає, але реклама стрічки на Супербоулі говорить про те, що студії надіється на гігантські касові збори.

У світовому прокаті з 15 березня.

Страшилки, які потрібно розповідати в темряві

Фільм жахів від режисера Мисливців на троллів — норвежця Андре Оврелда про групу молодих людей, які намагають розгадати таємницю жахливих смертей в їхньому рідному містечку. Картину продюсує Гільєрмо дель Торо.

В прокаті з 8 серпня.

Аліта: Бойовий янгол

Короткий трейлер японсько-американського фантастичного бойовика від режисера Роберта Родрігеса. За сюжетом лікар Ідо знаходить останки дівчини-кіборга без пам’яті, до якої поступово повертаються спогади.

Вихід у прокат заплановано на 14 лютого.

Чарівний парк

Мультфільм розповідає історію чарівного парку розваг, в якому оживає уява дуже креативної дівчинки на ім’я Джун.

У світовому прокаті з 14 березня.

Історія іграшок 4

У четвертій частині Історії іграшок Вуді чекає велика подорож, нові знайомства, возз’єднання з коханою і небезпечні пригоди.

В українському прокаті з 14 червня.

Наша планета

Документальний серіал від Netflix буде складатися з восьми частин, які вийдуть у квітні. режисером проекту став Алістер Фотергілл, який працював над документальним серіалом Planet Earth. Зйомки проходили протягом 4 років у 50 країнах світу.

Всі епізоди вийдуть 5 квітня.

Серіал Гра престолів

Тизер фінального сезону популярного серіалу Гра престолів поєднали з рекламою пива Bud Light. У ролику немає жодного кадру з самого серіалу.

Світова прем’єра першого епізоду відбудеться 14 квітня.

Серіал Розповідь служниці

В новому, 3 сезоні антиутопічного серіалу Розповідь служниці героїня серіалу Елізабет Мосс знову спробує сховатися від влади тоталітарної республіки Галаад.

Дата виходу: 25 квітня.

Серіал Сутінкова зона

Поки без кадрів самого серіалу. Перезапуск культового науково-фанатстичного серіалу 60-х років.

Дата виходу: 1 квітня.

Серіал Ханна

Amazon Prime адаптував для телевізійного формату триллер Ханна (2011) Джо Райта про дівчинку-вбивцю. Замість Сірши Ронан головну роль зіграє Есме-Крід Майлс, а її батька Юель Кіннаман.

Перший епізод показали одразу після Супербоулу, інші серії покажуть з 21 березня.

Раніше Факти ICTV писали про 10 цікавих фактів про Супербоул.

Фото: iMDB.