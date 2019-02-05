Колишній тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью погодився з вироком іспанського суду у справі про несплату податків.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью погодився з вироком іспанського суду, який у вересні минулого року підвів підсумки розслідування у справі про несплату податків португальцем.

Про це повідомляє видання El Pais.

Моурінью засудили до одного року ув’язнення умовно, а також штрафу у розмірі €2 млн.

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Португальського спеціаліста звинувачували у прихованні доходів від іміджевих прав за допомогою офшорів у 2011 та 2012 роках. В цей період Особливий очолював мадридський Реал. Моурінью недоплатив іспанській владі €1,9 млн.

Раніше суд Мадрида призупинив розгляд справи про ухилення від сплати податків колишнього гравця Реала та Ліверпуля Хабі Алонсо.

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