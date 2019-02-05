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Нагорняк: В нас футбол в такому стані, що рівень команд не особливо відрізняється

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк поділився думкою щодо різниці між аматорським та професійним футболом в Україні.

Сергей Нагорняк

Колишній футболіст збірної України та Дніпра Сергій Нагорняк взяв участь у програмі Футбік.

Український спеціаліст дав 5 незамінних порад майбутнім чемпіонам, а також показав фірмову вправу від таранного форварда, яка зміцнює одночасно плечі, прес і ноги. І продемонстрував, що він повністю готовий очолити збірну України U-19.

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На думку Нагорняка зараз все ще можна стати гравцем збірної України, розпочавши свій шлях з аматорів.

— Зараз футбол в такому стані, повірте мені, що колективи фізкультури, команди Другої, Першої ліги, рівень то не особливо відрізняється. У цьому світі немає нічого неможливого. Тим більше, у це все, носити м’яч на голові, тримати на носі, в футболі нічого не означає. Я пояснюю чому: воно в грі вам не знадобиться!

До речі, Шахтар та Динамо потрапили до топ-100 найбагатших клубів світу.

ФотоFC Dnipro.

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