Капітан італійського Наполі Марек Гамшик продовжить кар’єру в китайському клубі Далянь Іфан.

Півзахисник італійського Наполі Марек Гамшик продовжить кар’єру в китайському клубі Далян Інань.

Про це повідомляє видання Sky Sport Italia.

Зазначається, що багаторічний капітан неаполітанців уклав угоду з китайською командою на 3 роки.

За трансфер 31-річного словака Наполі отримає €15 млн без урахування бонусів.

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Зарплата словацького футболіста за умовами контракту складе €9 млн за 3 роки.

Гамшик захищає кольори Наполі з 2007 року. У поточному сезоні Серії А хавбек взяв участь у 13 матчах.

Нагадаємо, Наполі повторив антирекорд Динамо, який протримався 14 років

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.