Виконавчий комітет УЄФА розгляне питання щодо відміни правила виїздного гола, який діє у плей-оф єврокубків.
УЄФА може відмінити правило виїздного гола, який діє на стадії плей-оф у єврокубках.
За інформацією видання Kicker, виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу у Римі розгляне питання його відміни.
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Зазначається, що комітет готує рекомендацію щодо скасування цього правила, яке діяло з 1965 року.
Раніше правило виїздного голу було скасоване в Англії.
Наприклад, у півфіналі Кубка англійської ліги одразу після основного часу Челсі та Тоттенгем у матчі-відповіді (2:1, 0:1) пробивали пенальті.
Фото: Beachboyx10 | Dreamstime.com.
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