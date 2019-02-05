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УЄФА готова відмінити правило виїздного голу у єврокубках – Kicker

Виконавчий комітет УЄФА розгляне питання щодо відміни правила виїздного гола, який діє у плей-оф єврокубків.

Гол на выезде

УЄФА може відмінити правило виїздного гола, який діє на стадії плей-оф у єврокубках.

За інформацією видання Kicker, виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу у Римі розгляне питання його відміни.

Читайте: Як виглядає офіційний м’яч плей-офф Ліги чемпіонів

Зазначається, що комітет готує рекомендацію щодо скасування цього правила, яке діяло з 1965 року.

Раніше правило виїздного голу було скасоване в Англії.

Наприклад, у півфіналі Кубка англійської ліги одразу після основного часу Челсі та Тоттенгем у матчі-відповіді (2:1, 0:1) пробивали пенальті.

ФотоBeachboyx10 | Dreamstime.com.

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